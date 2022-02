Shéu bastante acarinhado pelos adeptos do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dos pontos altos da cerimónia de entrega aos sócios de anéis de platina e os emblemas de ouro e prata referentes aos 75, 50 e 25 anos de associativismo deu-se aquando da entrega do emblema de ouro a Shéu Han. Chamado a receber o prémio pelo próprio presidente do Benfica, o ex-dirigente que há 50 anos se tornou sócio recebeu uma ovação dos demais presentes no pavilhão. Depois de muitos aplausos, a antiga glória das águias ontem distinguida deu um abraço demorado a Rui Costa.

“São momentos que não se traduzem em palavras. Agradeço às pessoas esse carinho, foi o que sempre pude viver no Benfica, do qual não tenho como retribuir. Estamos numa instituição muito emotiva, essa parte é fundamental. Se tivesse de trilhar este caminho de novo seguia sem hesitação”, afirmou à BTV.