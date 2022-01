Shéu e a tranquilidade necessária na Luz: «O panorama que existe no Benfica não é favorável»

E prosseguiu: "É mais um dérbi onde se encontram estes dois colossos. A única coisa que pode influenciar é estarem preparados para vencer o jogo, independentemente do que se possa extrapolar. Na essência, o principal está em ganhar o jogo".

A palavra que deveria ser de ordem no Benfica por estes dias é "tranquilidade". Quem o defende é Shéu Han, ex-coordenador técnico dos encarnados, que, à Rádio Renascença, diz não acreditar que os jogadores entrem na final da Allianz, com o Sporting, condicionados pela má época."O panorama que existe no Benfica não é favorável e a preocupação é dar alguma tranquilidade [à equipa]. Com Veríssimo ou com outro treinador, o que importa é que o Benfica ganhe. Sinto que há uma certa preocupação em dar à equipa essa tranquilidade que é necessária para se poder trabalhar. [Uma vitória sobre o Sporting] ajuda sempre, em qualquer circunstância", afirmou.