há 19 min 22:38

Encontrar patrocinador único para as modalidades

"Fácil nunca é nada. Temos gente com muita experiência ao nível do marketing. Vai ser um grande desafio encontrá-lo mas é possível. Temos de ter a capacidade de oferecer-lhe mais visibilidade do que ser patrocinador de uma única modalidade. Tentar que na BTV passem jogos em canal aberto, para estimular. Passar a encher os pavilhões, que é uma matéria na qual o Benfica não tem trabalhado bem. Eu quando era novo vinha com o meu pai ver jogos. Vínhamos de manhã, víamos uma série de modalidades, almoçávamos, víamos o futebol e depois ainda víamos mais. No estádio diziam ‘não vão embora porque vai haver hóquei ou basquetebol’. Isso hoje não existe e deve ser estimulado. Que os adeptos venham mais vezes apoiar aos pavilhões. E isso vai ajudar patrocinador a ter visibilidade maior. Quando há apoio maciço nota-se a diferença. Ainda recentemente no andebol, no feito histórico da Liga dos Campeões, notou-se isso. Eu estava lá e comprovei isso."