há 3 min 22:31

«Não sou demagogo e não venho dizer que vamos ganhar três Ligas dos Campeões»

"Queremos liderar o futebol nacional, as modalidades, todo o desporto nacional. Somos o maior clube do país e o melhor. Teremos de liderar as competições de futebol ou das modalidades. Estar a dizer que vou ganhar quatro ou três campeonatos parece-me absurdo porque a ideia é ganharmos sempre. Vamos lutar para ganhar o que tivermos para ganhar. Não falo só de campeonatos, mas de variadíssimas competições. Esta semana é boa para ver o que se pretende. Estamos na Liga dos Campeões, estamos bem num grupo extremamente difícil. Tivemos um empate em Kiev pelo meio e tivemos a derrota com o Portimonense. Precisamos que o Benfica funcione assim. Tivemos uma vitória internacional maravilhosa com o Barcelona e saímos daqui todos orgulhosos. Essa é a dimensão que eu quero, tenho dito isso muitas vezes. Não sou demagogo e não venho dizer que vamos ganhar três Ligas dos Campeões. Há clubes com grandes investimentos que nunca conseguiram levantar essa competição. Queremos que as equipas tenham esse comportamento. Mesmo sabendo da dificuldade, queremos jogar olhos nos olhos com todos. Perdemos com o Portimonense. Saímos frustrados pela derrota, mas conscientes de que a equipa lutou para ganhar o jogo. Tem de sair desta maneira. Para nos ganharem, têm de pôr o pé por cima."