Sílvio Cervan e a eliminatória com o Midtjylland: «Benfica tem de ser superior e ganhar»

Sílvio Cervan, vice-presidente do Benfica, anteviu esta terça-feira a eliminatória com o Midtjylland, onde em declarações à BTV sublinhou a importância de as águias serem superiores diante dos dinamarqueses.

"Para mim, surpresa foi a imensa competitividade com os cipriotas [na eliminatória entre AEK Larnaca e Midtjylland]. Acho que os dinamarqueses eram os mais fortes e favoritos. Nas casas de apostas era muito desequilibrado. O Midtjylland disputa agora os títulos da Dinamarca, são a principal equipa da Dinamarca, derrotaram o Sp. Braga na última época. Têm jogadores experientes. Vai ser difícil. A vantagem que eles têm é que o Benfica vai disputar o primeiro jogo oficial contra o Midtjylland e eles já terão pelo menos os jogos de pré-eliminatória e uns quatro de campeonato. Já chegam ali com uns cinco joguinhos. O Benfica tem de ser superior e ganhar, não vale a pena pensar de outra forma", apontou o membro do Conselho de Administração da Benfica SAD.

Já Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, alertou para a qualidade do próximo adversário dos encarnados, deixando uma nota curiosa sobre a aura que existe em torno da equipa orientada por Roger Schmidt. "Daqui a oito dias vamos ter aqui uma equipa dinamarquesa que convém não minimizarmos. Vamos fazer uma grande época. Sente-se uma grande alma intensa, que só se sentia na época do Eusébio. Lembra-se quando ele apertava aquelas toalhas brancas e dizia: 'Professor, vamos ganhar'. É isso que vamos. Uma boa época e, acima de tudo, acreditem porque esta equipa merece que acreditem neles", disse, também ao microfone da BTV.