Sílvio Cervan substitui Vieira na SAD do Benfica

No seguimento da demissão apresentada pelo antigo presidente, a direção das águias esteve reunida esta sexta-feira, onde deu posse a Cervan, vice-presidente das águias, na administração da SAD benfiquista, já comunicada à CMVM.





"Na sequência da renúncia apresentada pelo Sr. Luís Filipe Ferreira Vieira, conforme ontem comunicada, a designação de Dr. Sílvio Rui Cervan como membro do Conselho de Administração da Benfica SAD terá como consequência a imediata produção de efeitos daquela renúncia", pode ler-se no comunicado divulgado.Na mesma reunião, ficou decidido que Jaime Antunes, até aqui vogal da direção, passou a vice-presidente efetivo do clube e que será chumbado o acordo para venda de 25 por cento do capital das águias, detidos por José António dos Santos, ao empresário John Textor.Estes esclarecimentos foram prestados à entidade reguladora, numa altura em que decorre um empréstimo obrigacionista. Refira-se que quem já tenha transmitido "ordens de subscrição" do referido empréstimo "poderão revogá-las ou alterá-las até ao último dia da oferta (inclusive), ou seja, 23 de julho de 2021".