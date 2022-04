Simão confiante para eliminatória com Liverpool: «Tudo é possível»

Autor do primeiro golo da vitória (2-0) do Benfica em Anfield, em março de 2006, Simão Sabrosa acredita que as águias podem voltar a eliminar o Liverpool. O capitão dessa equipa espera que a sua geração sirva de inspiração aos comandado por Nélson Veríssimo, para enfrentarem os quartos-de-final da Liga dos Campeões."Se os jogadores podem causar novo choque? Espero que sim", atira, ao 'The Guardian', o agora diretor para as relações internacionais do Benfica. "Sei que o Liverpool tem grandes jogadores, mas nós também temos. Tudo é possível, como aconteceu frente ao Barcelona e Ajax esta época. Penso que 2006 pode ser repetido."O antigo extremo, de 42 anos, lembra-se de tudo dos oitavos-de-final da Champions, que o Benfica ultrapassou com duas vitórias (1-0, em casa; 2-0, fora), recordando um detalhe da segunda mão. "Quando vimos o onze, reparámos que o Steven Gerrard não ia jogar. Ficámos contentes, porque ele era o melhor jogador do Liverpool, um dos melhores da Europa. Começámos o jogo pensando apenas em ganhar. Jogámos para ganhar e o Liverpool não. Não jogou bem."Definindo a academia do Benfica como "a melhor do Mundo", Simão não se esquece do golo que marcou em Liverpool. "Foi a primeira vez que pegámos na bola, mas sabíamos o que fazer. Tirei dois jogadores da frente e marquei. Após esse golo, a equipa começou a respirar, pois é emocionalmente difícil jogar em Anfield ."O dirigente continuou a desfiar as recordações. "Houve silêncio dos adeptos do Liverpool, mas eu gritei muito enquanto corria para o banco para comemorar com meus companheiros. Foi muito bom ouvir os 4 mil adeptos do Benfica. Comemorámos muito o primeiro golo e quando o Miccoli marcou o segundo foi épico. Nunca esquecerei aquele momento e Anfield. Depois de termos entrado no balneário, voltámos para comemorar com nossos adeptos e também com os do Liverpool que ficaram para trás."Perspetivando o regresso a Anfield, na próxima semana, para segunda mão, Simão brinca com o golo que marcou a Reina há 16 anos. "Se entrar em campo, vou tentar fazer o mesmo movimento. Vou pegar uma bola, mas talvez não marque desta vez", brinca o antigo futebolista.