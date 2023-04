Simão Constantino assina contrato de formação com o Benfica

Simão Constantino, médio de apenas 14 anos, assinou esta segunda-feira um contrato de formação com o Benfica, clube que representa há quatro temporadas.O centro-campista, que se encontra no clube desde 2019, altura em que trocou o Sporting pelas águias, revelou ser fã de João Mário, internacional português que tem sido uma das figuras da equipa principal dos encarnados esta temporada, destacando a inteligência do camisola 20. "É muito inteligente a jogar", justificou, em declarações à BTV.Esta temporada, Simão Constantino soma um total de 23 jogos pelos Sub-14 do Benfica, tendo apontado até ao momento um golo.