Simão minimiza saída de Messi do Barcelona: «Também já tinha perdido Ronaldo e Ronaldinho»

Simão Sabrosa, atual diretor de relações internacionais do Benfica, contou numa entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo' o que espera do encontro de amanhã dos encarnados com o Barcelona, na Liga dos Campeões. O antigo futebolista, que jogou nos dois clubes e foi treinado por Ronald Koeman na Luz, não considera que a saída de Messi e Griezmann tenha enfraquecido o plantel dos catalães, por isso espera um jogo muito complicado para a formação portuguesa.





"Têm bons jogadores. Saíram o Messi e o Griezmann... Não conheço a situação do Barça, mas olhas para os jogadores e vês muita qualidade. Vai ser um encontro difícil, as duas equipas querem ganhar, será um jogo para desfrutar. Olhamos para o Barcelona com a dimensão histórica que sempre teve", referiu.A verdade é que os catalães passam por alguns problemas, que se agudizaram com a saída do argentino. Mas Simão insiste: a equipa tem bons jogadores. "Também tem o Memphis Depay, outro futebolista de qualidade, que pode fazer a diferença. Claro que não é fácil perder um dos melhores do Mundi, mas o Barcelona perdeu outros ao longo da sua história, como Ronaldo, Rivaldo ou Ronaldinho, que foram importantes naquele momento mas o clube soube superar isso."Simão destaca ainda Pedri, "um jogador incrível". "No ano passado foi um dos jogadores que mais jogos disputou, todos a grande nível. O mais difícil é chegar e ele não só chegou como soube manter-se. Melhorou muito a sua forma de jogar."Sobre o Benfica, o antigo extremo destaca a capacidade de grupo. "O Benfica joga em equipa, sabendo que a defender bem fica mais próximo de ganhar o jogo. A diferença esta época tem a ver com a consistência defensiva. Temos jogadores atrás com experiência, que permitem recuperar bolas e jogar ofensivamente de forma diferente. Se perdes uma bola há que jogar de forma compacta", explica Simão. "O Benfica está bem, ainda não perdemos, marcámos muitos golos e sofremos poucos. A equipa está onde deve estar, entre os melhores."O agora diretor de relações internacionais do Benfica recordou um jogo com o Barcelona nos seus tempos de jogador, quando Koeman era treinador das águias. "Nem me lembre... Daquela época tenho duas memórias: o golo que marquei ao Liverpool e o que falhei com o Barcelona. Foi um bom centro do Fabrizio Miccoli, mas não lhe acertei bem. Ainda me falam disso..."Sobre Koeman, Simão guarda "boas recordações". "Era um técnico que comunicava muito com os jogadores, tentava ensinar-nos coisas. Desfrutávamos muito da Champions."