Simão Sabrosa: «Bayern e Barcelona? Benfica não é menor em nada»

Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, esteve presente na manhã desta terça-feira em Kiev, na companhia dos também ex-jogadores Valdo e Rui Águas, para visitar a academia dos encarnados na capital da Ucrânia.





O antigo capitão das águias teceu elogios à aposta na formação além-fronteiras. "Quando entrei no Benfica em junho pude perceber onde tínhamos escolas de futebol mas não sabia que tínhamos estas condições [em Kiev], são fantásticas. Há condições para as crianças evoluírem. O Alfredo Almeida [técnico português] teve de dar formação aos treinadores locais durante dois anos. Cerca de 200 crianças estão aqui. Sentir-se o feedback do Alfredo de que há outra mentalidade e sentir-se Benfica... é fantástico!", começou por frisar.Simão Sabrosa analisou o jogo com o Dínamo Kiev e também o futuro das águias na Liga dos Campeões num grupo que conta com Bayern Munique e Barcelona. "Nós estamos habituados a pensar jogo a jogo e só assim faz sentido. Estamos num grupo muito difícil mas o futebol mudou muito, todas as equipas são competitivas e têm valor e referências que num momento podem decidir um jogo. Acredito que o Benfica estará preparado para fazer uma boa Champions sem pensar que vai enfrentar o Barcelona e Bayern Munique. O Benfica é um dos grandes clubes da Europa, não é menor em nada. Há que mostrar que está aí para conseguir o mais importante: as vitórias", reiterou o antigo extremo.