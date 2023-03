Simão Sabrosa e a eliminatória com o Inter na Champions: «Não há favoritos nesta fase»

Simão Sabrosa mostrou-se cauteloso no comentário ao resultado da, que ditou o Inter como adversário do Benfica nos quartos de final. O ex-jogador, atual diretor de relações internacionais dos encarnados, explica que nesta fase não há favoritos."É um clube com grande tradição na Europa, atual segundo classificado no campeonato italiano e merece todo o nosso respeito", começou por dizer Simão, em declarações à BTV. "Não há favoritos nesta fase. Jogar em casa na primeira mão não nos dá vantagem, mas vamos com certeza ter um grande ambiente no nosso estádio."Simão recordou uma eliminatória da Taça UEFA, em 2004, quando defrontou o Inter com a camisola dos encarnados: "Foi uma grande eliminatória. Em casa fizemos um excelente jogo mas não conseguimos marcar (0-0); em Milão perdemos por 4-3 com uma grande exibição do Nuno Gomes, infelizmente ficámos pelo caminho. No nosso estádio somos muito fortes com o ambiente que os nossos adeptos criam em torno da equipa."E nas meias-finais, Milan ou Nápoles? "Não vamos pensar nem falar sobre a meia-final, temos de jogar primeiro os quartos de final. A equipa tem de ter essa consciência, primeiro há que ganhar ao Inter para depois jogarmos a meia-final."