Simão Sabrosa e o sorteio do Benfica na Allianz Cup: «Um grupo difícil»

Simão Sabrosa foi o representante do Benfica no sorteio da Allianz Cup, que esta sexta-feira teve lugar no Porto. Os encarnados ficaram no Grupo C, com o Moreirense, Penafiel e Estrela da Amadora, e o antigo capitão das águias não antevê facilidades."O Benfica sempre valorizou esta competição e este ano não vai fugir à regra. É um grupo difícil, olhando para o formato desta competição. Não sabemos ainda as dificuldades que vamos encontrar no sentido que muitos jogadores vão estar no Mundial, mas um clube que está habituado a jogar em todas as competições irá encontrar as melhores soluções para poder apresentar-se na melhor forma possível. Como disse, sempre valorizamos e portanto sendo o Benfica vai querer obviamente vencer esta competição", explicou o agora diretor para as relações internacionais do Benfica.