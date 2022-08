Simão Sabrosa já reagiu à morte de Fernando Chalana esta quarta-feira aos 63 anos."Um dia muito triste com a partida de um génio. Triste não apenas para todos os benfiquistas como também para o mundo do futebol. Tivemos oportunidade de ver um génio dentro de campo e também fora dele. Tive a oportunidade de trabalhar com ele enquanto treinador e pude sentir não só o amor que ele tinha pelo Benfica e pelo futebol. É uma perda muito grande, todos nós estamos tristes. Quero deixar uma palavra à família, à sua filha Mariana por quem ele tinha um carinho especial. É triste ver partir um ídolo, um génio, aos 63 anos. Resta-nos continuar a reviver os momentos que passámos diariamente e os mais jovens que pesquisem e vejam quem foi Fernando Chalana, um exemplo dentro e fora de campo. É um dia muito triste e vamos guardar sempre as melhores memórias dele no nosso coração", disse o diretor de Relações Internacionais do Benfica.