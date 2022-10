Simão Sabrosa elogia início de época do Benfica mas lembra: «Queremos que acabe ainda melhor»

Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais do Benfica, destacou o apoio dos adeptos como combustível para o início de temporada dos encarnados, mas o dirigente lembra que mais importante ainda é terminar a época em beleza."Os adeptos e sócios são a grande força do Benfica. Têm respondido da melhor forma, com equilíbrio entre equipa e adeptos. Daí termos este início fantástico de época. Queremos que acabe ainda melhor. Contamos com o apoio dos adeptos para que seja uma noite inesquecível", expressou, à BTV, já com vista ao jogo desta terça-feira frente à Juventus.Sobre essa partida, o antigo jogador lembra que se trata de "um jogo histórico entre duas equipas que querem ganhar e com ambição de passar à fase seguinte" e destacou a capacidade emocional da equipa. "A parte emocional faz parte da grande paixão que é o jogo de futebol. Os nossos jogadores sabem controlar esses momentos emocionais. Há que conseguir ultrapassar os momentos menos bons como aconteceu em Turim nos primeiros minutos. Isso também poderá acontecer neste jogo. Destaco a personalidade da equipa, que consegue ultrapassar esses momentos menos bons", disse, à margem de um almoço institucional com os dirigentes da Juventus.