Simão Sabrosa elogia Jorge Jesus: «Este regresso do treinador vai fazer-nos campeões»

Simão Sabrosa e o scouting do Benfica: «Rui Costa possui muito conhecimento e, juntamente com o treinador, tem estratégia de contratações» Simão Sabrosa e o scouting do Benfica: «Rui Costa possui muito conhecimento e, juntamente com o treinador, tem estratégia de contratações»

Simão Sabrosa deixou elogios a Jorge Jesus numa entrevista ao site 'Breaking The Lines' e mostrou crença que o treinador é a pessoa certa para conduzir o Benfica ao título."O regresso de Jorge Jesus foi uma decisão do presidente [Luís Filipe Vieira era o líder na altura] e do diretor [Rui Costa]. Pensaram que era a melhor opção e tem tudo para ser. Foi campeão no Benfica, ganhou muitos títulos e é uma pessoa respeitada. O Jorge Jesus percebe muito, muito de futebol. O que queremos é que o Benfica seja campeão. Não só na estrutura, o treinador quer e os adeptos merecem isso", salientou, antes de rematar. "Este regresso do treinador vai fazer-nos campeões no final da temporada", sublinhou.Nesta entrevista, o diretor para as relações internacionais também falou da formação dos encarnados e valorizou o trabalho no Seixal. "Jogámos contra o Bayern e na imprensa alemã diziam que estávamos a ter mais sucesso nos últimos 10 anos do que o Barcelona", frisou. "Olhamos mais para o que fazemos e não para aquilo que é feito pelos outros", concluiu.