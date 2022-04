Simão Sabrosa garante ser "assustador olhar para este Liverpool" mas diz ser "possível repetir a história"

Simão Sabrosa foi um dos obreiros da eliminação do Liverpool pelo Benfica em 2005/06, ano em que os reds defendiam o título europeu conquistado na época transata. O antigo capitão das águias realizou uma comparação com a situação atual da equipa de Nélson Veríssimo, e garantiu que é possível voltar a eliminar a formação inglesa. A eliminatória da Liga dos Campeões principia esta terça-feira, na Luz."Claro que é possível repetir a história. São dois clubes históricos, que se respeitam. Basta recuar e ver as declarações do treinador Jürgen Klopp e dos jogadores. Também já eliminámos o Barcelona, que era do nosso grupo [da Liga dos Campeões], e o Ajax. Olhando para as duas equipas, é possível repetir. É assustador olhar para este Liverpool, mas vamos entrar em campo com o resultado em 0-0, 11 contra 11 e tudo pode acontecer. No Estádio da Luz, os nossos adeptos vão ser uma grande força e tenho a certeza que os nossos jogadores vão estar ao melhor nível para defender a nossa história e representar da melhor forma o Benfica", afirmou em entrevista à BTV.Em 2005/06, os encarnados venceram por 3-0 no agregado, com golos de Luisão, na Luz, e Simão e Miccoli, em Anfield, rumando aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.