Simão Sabrosa recorda 2005: «Só pensava em transferir-me para o Liverpool»

Simão Sabrosa esteve muito perto de se transferir para do Benfica para o Liverpool, em 2005. O antigo extremo já se encontrava no aeroporto para embarcar, mas o negócio abortou. A Premier League é um sonho não concretizado para o atual dirigente dos encarnados."Só pensava em transferir-me para o Liverpool. Lembro-me que estava com a Seleção Nacional e o meu empresário disse-me para ir ao escritório dele, porque o Liverpool tinha feito uma proposta. O Scolari deu-me autorização, mas quando cheguei ao Estádio da Luz disseram-me que era impossível, que não tinha autorização para embarcar no avião, por isso tive de ficar", conta Simão, ao 'The Guardian'.O antigo internacional português, de 42 anos, assegura: "Estou feliz, mas o sonho de todos os jogadores é atuar na Premier League. Ainda assim, sou um sortudo, porque joguei em grandes clubes. Estve seis anos no Benfica, a minha equipa, e joguei diante grandes clubes. Embora não tenha jogado na Premier League, marquei golos a Liverpool, Manchester United e Chelsea."Formado no Sporting, Simão trocou o Barcelona pelo Benfica em 2001/02, tendo marcado 94 golos em 230 jogos de águia ao peito. Pelos encarnados, conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Depois, representou At. Madrid, Besiktas, Espanyol e NorthEast United, da Índia.