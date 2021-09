Simão Sabrosa: «Sou recordado pelo golo em Liverpool»

Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do Benfica, refere que ainda é recordado pelo golo que marcou ao Liverpool. A 8 de março de 2006, o então extremo abriu o caminho para a inédita vitória (2-0) das águias, em Anfield, selando o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.





"Pessoalmente, sou recordado pelo golo de Liverpool. É brilhante ouvir os benfiqusitas ouvir falar desse golo, embora haja outros importantes. E derrotas também. Nas derrotas aprende-se muito, mais do que nas vitórias. É nas derrotas que se cresce mais. Mas esse momento de Liverpool foi inesquecível e continuam a falar desse momento", afirmou, à BTV.O antigo internacional português, de 41 anos, falava por ocasião dos 15 anos do Benfica Campus. E aproveitou para destacar os plantéis de 2004/05 (campeão nacional) e de 2005/06 (eliminou o campeão europeu Liverpool). "Não nos esquecemos do que passámos para aqui chegar. Aqueles dois plantéis eram muito fortes psicologicamente e ajudaram nessa transição."Simão coloca a infra-estrutura do Benfica ao nível das "melhores" e conta um episódio. "Quando estava no At. Madrid, coloquei a primeira pedra no centro de estágio e ainda não foi construído. Já inauguram o estádio, o Wanda, e em breve vão começar a construir a cidade desportiva."