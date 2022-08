Simão Sabrosa: «Vamos manter sempre o mesmo objetivo de poder passar a fase de grupos»

"É um grupo de grande qualidade. Vamos ter seis jogos interessantes. Todos conhecem a Juventus, é um clube histórico, o futebol europeu, o Paris SG também persegue o objetivo europeu nos últimos anos, com um plantel recheado de grandes jogadores. O Maccabi Haifa, se não sabem, é o campeão de Israel. Teve sucesso nos quatro jogos de qualificação para Champions, tal como nós. Vai ser um grupo difícil mas vamos manter sempre o mesmo objetivo de poder passar a fase de grupos", frisou, em declarações à BTV, enaltecendo o trajeto até aqui da equipa de Roger Schmidt. O director para as relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, esteve no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em Istambul, e olha para o grupo H como um "grupo de grande qualidade", onde as águias estão inseridas."É um grupo de grande qualidade. Vamos ter seis jogos interessantes. Todos conhecem a Juventus, é um clube histórico, o futebol europeu, o Paris SG também persegue o objetivo europeu nos últimos anos, com um plantel recheado de grandes jogadores. O Maccabi Haifa, se não sabem, é o campeão de Israel. Teve sucesso nos quatro jogos de qualificação para Champions, tal como nós. Vai ser um grupo difícil mas vamos manter sempre o mesmo objetivo de poder passar a fase de grupos", frisou, em declarações à BTV, enaltecendo o trajeto até aqui da equipa de Roger Schmidt.

“O conforto que os nossos jogadores vão ter é manter a competência que têm tido e tiveram na temporada passada, com uma grande campanha que fizemos na Liga dos Campeões. São jogos completamente diferentes mas o Benfica tem sempre o mesmo objetivo que é passar a fase de grupos. Trata-se de um grupo bastante difícil, mas nós tivemos a grandeza de poder estar aqui na fase de grupos. Vamos disputá-la da melhor forma", acrescentou o também antigo jogador.

"Não tive a oportunidade de falar com eles, saímos rapidamente. Teremos oportunidade de os contactar agora. Terão o maior respeito e consideração porque depois do que nós fizemos com uma qualificação brilhante, jogando ao nível da Liga das Campeões com muita qualidade… É essa qualidade que queremos apresentar na fase de grupos. Terão isso em consideração."