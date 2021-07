Simões afasta-se de candidatura à presidência do Benfica: «Não procuro tachos»

António Simões, campeão europeu pelo Benfica em 1962, afastou-se de uma candidatura à presidência dos encarnados.





"Não quero ser mais do que fui no clube, nem procuro tachos", afirmou o antigo jogador e diretor-desportivo, de 77 anos, ao nosso jornal, garantindo não ter sido sondado para avançar com candidatura, como noticiou ontem o semanário ‘Novo’.