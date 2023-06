Simões oferece faixa ao Museu Cosme Damião

António Simões, glória do Benfica e da Seleção Nacional, ofereceu a faixa de campeão nacional da época 1972/73 ao Museu Cosme Damião. Uma temporada em que os encarnados conquistaram o título sem qualquer derrota nas 30 jornadas (registaram 28 triunfos e 2 empates).

De forma a assinalar os 50 anos deste feito, inédito à época, o museu das águias organizou ontem um evento intitulado ‘Invictos’, que contou com a presença de José Henrique, António Simões e António Bastos Lopes, todos integrantes desse plantel que era treinado por Jimmy Hagan.

Os três mantiveram uma animada conversa com os adeptos que esgotaram os lugares disponíveis no local e escutaram com atenção as histórias contadas pelos campeões. No final, Simões deixou a sua faixa no museu num ato simbólico.