Siqueira elogia Reinier e comenta situação de Grimaldo: «Jogadores assim e que queiram estar no Benfica...»

Siqueira brilhou no Benfica, em 2013/14, como lateral-esquerdo, e abordou a situação de Grimaldo, um jogador que atua na mesma posição. Segundo o ex-defesa brasileiro, trata-se um futebolista "importante" e "jogadores assim e que queiram estar no Benfica têm de se valorizar"."Grimaldo é um jogador que atua pelo clube há muitos anos. É um jogador que já conhece a casa, conhece que sabe o que é ser o Benfica. Já foi decisivo para a equipa em muitos momentos. É um jogador interessante, vai desempenhar um bom papel. Jogadores assim e que queiram estar no Benfica têm de se valorizar. Ele já mostrou ser importante e pode continuar sendo importante", frisou em declarações à Antena 1.Em antecipação à nova temporada, Siqueira espera, enquanto adepto, o regresso aos títulos por parte do clube da Luz."Como benfiquista, espero que seja uma época à altura do clube. Sabemos que o Benfica não fica muitos anos sem conquistar títulos. Com o planeamento desta época, com sabedoria, o Benfica vai montar um grande plantel e fazer uma grande época porque o Benfica tem de estar sempre em buscar de títulos e esta época não vai ser diferente. O meu apoio é grande. A concorrência existe mas sabemos do que o Benfica é capaz", vincou.Já sobre Reinier, jogador pretendido pelo Benfica , o antigo lateral teceu vários elogios."É um jogador que chamou a atenção precocemente no Brasil. Tem muita qualidade. É claro que é muito jovem. Há um contraste entre Brasil e Europa e está no período de adaptação. É um jogador interessante que, nas mãos do Jorge Jesus, fez bons jogos no Flamengo. Chamou muito a atenção. Foi comprado pelo Real Madrid. É um atleta interessante, com projecção. Se se vier a concretizar o negócio, vai ser uma ótima notícia para o Benfica", considerou.