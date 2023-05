Siqueira: «O Benfica é a equipa mais preparada para o título»

Campeão pelo Benfica na época de 2013/14, Siqueira torce à distância pelo triunfo dos encarnados esta temporada. O antigo lateral esquerdo considera mesmo, em declarações à BTV, que as águias têm a melhor equipa da Liga Bwin."Num campeonato de pontos corridos, a equipa mais sólida e equilibrada é a melhor. E com a liderança, o Benfica vem a demonstrar que é a equipa mais preparada para o título. Faltam quatro jornadas, tudo pode acontecer, mas se mantiver a concentração, a força, a 'pegada' e a raça, tenho a certeza de que o Benfica sai com o título. Atualmente é a melhor equipa do campeonato", explicou o ex-jogador dos encarnados, de 37 anos.E prosseguiu: "Confio muito no plantel. Os jogadores já demonstraram durante toda a época a equipa que são, como são fortes mentalmente também. Tenho a certeza que, com esses quatro pontos de vantagem, vamos conseguir manter a liderança e ganhar o título tão esperado por todos os benfiquistas. Se, no começo da época, perguntassem aos jogadores se queriam chegar a quatro jornadas do fim com quatro pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, todos diriam que sim. Não temos de pensar no que aconteceu recentemente, nas derrotas, na perda de confiança, mas sim em saber que somos líderes, que temos quatro pontos de vantagem."Depois falou do jogo de amanhã: "O Sp. Braga tem uma final à vista na Taça de Portugal, logicamente não vai ser tão fácil para eles, mas a questão mental será primordial nesta etapa. Tenho a certeza de que estes jogadores estão acostumados a vencer e os adeptos vão ser muito importantes, como sempre foram. Estou muito esperançoso e muito confiante que o Benfica vai ser campeão português mais uma vez."