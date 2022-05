Skhiri apontado ao Benfica para substituir Weigl

Ellyes Skhiri, médio do Colónia, foi apontado pelo 'Bild' como um alvo do Benfica para substituir Weigl. No entanto, Record sabe que o clube da Luz não está interessado no internacional tunisino, de 27 anos. Segundo esta fonte, os alemães pedem entre 8 M€ e 10 M€, sendo que o West Ham e o Lyon também desejam o jogador. Com contrato até 2023, Skhiri atua no Colónia desde 2019. Em 2021/22, o médio atuou em 23 jogos, com cinco golos e uma assistência. Antes, foi colega de Ristic, futuro reforço do Benfica, no Montpellier. O 'Bild' reforça que a chegada de Roger Schmidt pode levar Weigl a querer sair da Luz, um cenário antecipado por Record.