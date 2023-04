Sky Sports garante que Marco Silva quer levar Grimaldo

Alejandro Grimaldo está em final de contrato com o Benfica e é um jogador livre para assinar com qualquer clube. O lateral espanhol tem, segundo a Sky Sports, mais um interessado: o Fulham.A equipa comandada de Marco Silva pretende reforçar a defesa com um futebolista para aquela posição e o esquerdino, de 27 anos, é visto como um alguém com a experiência necessária para a função. Layvin Kurzawa termina o empréstimo do PSG no final da temporada e o futuro de Antonee Robinson não é garantido no plantel na próxima época.De acordo com a mesma fonte, o camisola 3 das águias tem ainda interessados nos seus prémios Juventus, AC Milan, Villarreal e Valencia. Após a eliminação com o Inter de Milão da Liga dos Campeões, o jogador remeteu o futuro para o fim de 2022/23 . "Estou focado no Benfica. Não sei se vou ficar cá ou vou embora", explicou.Esta época, Grimaldo soma 49 jogos, 5 golos e 13 assistências.