«Só tragédia de outro mundo impede Benfica de ser campeão»: confiança reina após empate em Alvalade Gaspar Ramos e José Manuel Capristano esperam vitória encarnada diante do Santa Clara e conquista do campeonato no sábado





• Foto: Reuters