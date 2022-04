Soares de Oliveira alerta equipas portuguesas: «Estamos a falhar onde os outros melhoraram»

Soares de Oliveira abordou ainda a competitividade da Liga Bwin e a dificuldade das equipas portuguesas se imporem nas competições europeias. "Penso que estamos a falhar onde outras ligas melhoraram para conseguirem competir bem a nível europeu. Em Portugal, habitualmente, são quatro clubes. Podemos ter o V. Guimarães ou o Marítimo. Se olharmos para os motivos de Portugal estar em perda em termos de coeficiente europeu quando comparado com a Liga holandesa, é sobretudo porque têm muitos clubes na Conference League. A nível europeu, mesmo sendo apenas quatro clubes [nas competições europeias regularmente], tivemos três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica está nos quartos de final, e o Sp. Braga está nos quartos de final da Liga Europa, o que é muito interessante", rematou.

Domingos Soares de Oliveira abordou, em entrevista ao 'The Athletic', a sua relação com Rui Costa , o tema da Superliga e a dificuldade das equipas portuguesas se imporem nas competições europeias, frisando que Portugal está "a falhar onde outras ligas melhoraram"."Percebemos a ideia que passa por gerar receitas adicionais. Mas nós, e não falo apenas do Benfica, mas sim da família do futebol e da maioria dos clubes que não faz parte da Superliga, acreditamos que a meritocracia é extremamente importante. Uma Liga fechada pode existir em outras partes do globo, mas não a nível Europeu. Pensamos que a UEFA é um parceiro-chave, e o que vi na última assembleia geral da ECA (European Club Association), em Viena, é uma relação extremamente forte entre a UEFA e a ECA. Vamos na direção certa. A ECA é a entidade que está responsável por defender os interesses dos clubes e está a trabalhar de mãos dadas com a UEFA, inclusive Aleksander Ceferin esteve presente na assembleia geral. Estou certo que os grandes clubes vão continuar a jogar entre si, mas não deve ser numa competição fechada. Tem de estar debaixo de regras estabelecidas por nós.", referiu o CEO do Grupo Benfica.