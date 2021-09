Soares de Oliveira com cláusula de 2 milhões de euros caso não tenha pelouro financeiro, avança o 'Correio da Manhã'

Domingos Soares de Oliveira tem uma cláusula no contrato que prevê que o Benfica lhe pague dois milhões de euros, caso não tenha o pelouro financeiro, avança esta segunda-feira o 'Correio da Manhã'.





Ainda em relação ao contrato de Domingos Soares de Oliveira, Record revelou a 24 de julho que tem uma cláusula anti-rival. Este ponto permite ao dirigente receber o salário durante três anos, depois de deixar os encarnados, para não reforçar as estruturas de Sporting ou FC Porto.No primeiro semestre do exercício 2020/21, que findou a 30 de junho passado, Soares de Oliveira, de 61 anos, recebeu 172 mil euros em remunerações, de acordo com o relatório e contas enviado à CMVM. Foram menos 23 mil quando comparado com período homólogo de 2019/20. Até outubro passado, Soares de Oliveira e Rui Costa eram os únicos administradores remunerados. Mas o agora presidente deixou de ter direito a ordenado, quando foi eleito para a Direção do clube.