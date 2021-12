Soares de Oliveira e a sua continuidade no Benfica: «Estou aqui de corpo e alma»

Domingo Soares Oliveira não está de saída do Benfica. O administrador executivo da SAD respondeu esta sexta-feira, na BTV, aos rumores que anunciavam a sua saída do Benfica no início de 2022."Tenho uma relação com o presidente Rui Costa de total confiança mútua. A minha continuidade depende de duas pessoas: do presidente, da sua confiança e vontade que ele tenha para que eu continue - tivemos uma conversa sobre isso depois das eleições - e da minha motivação, da satisfação de entrar aqui todos os dias, como fiz ao longo dos últimos 17 anos. Enquanto me sentir útil ao projeto, enquanto sentir que trabalhamos todos de uma forma coesa e solidária, que somos um todo, estou de corpo e alma aqui", assegurou.