Soares de Oliveira eleito para Conselho executivo da Associação Europeia de Clubes

O diretor executivo da SAD do Benfica Domingos Soares de Oliveira foi eleito para o Conselho executivo da Associação Europeia de Clubes (ECA), no qual substitui Miguel Moreira, antigo administrador das águias.

"Assumirá com efeito imediato o seu assento no comité, até ao final do corrente ciclo, até 2023", informou hoje a ECA, Associação presidida por Nasser Al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain) e cuja Assembleia Geral decorreu entre segunda-feira e hoje em Viena.

Domingos Soares de Oliveira, que tem a direção executiva da SAD do Benfica em co-liderança com o presidente do clube, Rui Costa, substitui no conselho executivo da ECA Miguel Moreira, que deixou a SAD dos encarnados.

Da Assembleia Geral da ECA saiu ainda um compromisso de se disponibilizar um milhão de euros com o objetivo de apoiar os clubes membros na ajuda ao povo ucraniano, face à invasão russa no país.

A Associação enalteceu os esforços de alguns dos seus membros em encontrarem lugares seguros para jovens jogadores ucranianos.

"A ECA mantém-se comprometida em prosseguir nos seus esforços, juntamente com parceiros e membros da família do futebol, para apoiar os que têm sido afetados por esta terrível situação", refere a Associação Europeia de Clubes.