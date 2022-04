Soares de Oliveira elogia Rui Costa: «Já foi um bom número 10, agora é um bom número um»

Domingos Soares de Oliveira, CEO do Grupo Benfica, deu uma entrevista ao portal 'The Athletic' onde abordou, entre outros temas, a sua relação com o presidente das águias, Rui Costa."É a primeira vez em Portugal que um antigo jogador se torna presidente. É algo que, na minha opinião, vai na direção certa. Tenho alguns amigos que estão na mesma posição, como são os casos de Karl-Heinz Rummenigge [Bayern Munique] e Edwin van der Sar [Ajax]. Rui Costa já foi um bom número 10, agora penso que é um bom número 1, e por número 1 não digo guarda-redes. Trabalhamos juntos desde 2008/09. É muito tempo. É mais ou menos a mesma situação de Rummenigge e Van der Sar. Tiveram tempo para se prepararem para as posições que ocupam", começou por explicar.E prosseguiu: "De facto eles vivem o futebol, adoram, são apaixonados pelo futebol e têm muita experiência. Esta é uma tendência para o futuro. Penso que veremos cada vez mais jogadores de futebol nesta posição. O Rui Costa sabe o que se passa no terreno. Sabe o que se passa na sala da administração. Sabe também o que acontece nas diferentes instituições que controlam e gerem o futebol. Ele também tem experiência como homem de negócios não apenas pelo seu sucesso na vida pessoal, mas pelo facto de também ter mais de 10 anos de experiência como membro da administração. É muito positivo para o clube e para a indústria".