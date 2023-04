Soares de Oliveira garante que Benfica não precisava de vender Enzo: «Vontade do jogador teve peso»

Domingos Soares de Oliveira garante que o Benfica "não precisava" de vender Enzo Fernández em janeiro. O administrador da SAD dos encarnados referiu, ao 'New York Times', que a vontade do médio rumar ao Chelsea, mas salientou que a intenção passava por segurar o argentino pelo menos até ao verão, até porque a venda de Darwin ao Liverpool deu uma almofada financeira às águias."Disse isso ao Chelsea. A vontade do jogador teve peso. A Premier League gera muito dinheiro, os salários são muito altos. É muito difícil segurar um jogador", refere o dirigente, sobre um negócio em que os londrinos pagaram 121 M€."É claro que não gostamos de fazer essas vendas. O principal propósito de um clube é ganhar. Tudo o que fazemos é para ganhar, para corresponder às expectativas. Se tivéssemos mantido Rúben Dias, Cancelo, Félix e Enzo, poderíamos ter a ambição de ganhar algo a nível internacional", sustenta.Apesar de mais uma venda milionária, Soares de Oliveira reforçou o plano que os responsáveis das águias tinham para Enzo e não quer ver o Benfica a ser julgado pelo lucro que entra nos cofres. "Não se trata de vendas de jogadores ou de lucros. Preferíamos ter o jogador por mais seis meses do que vendê-lo. Mas não podíamos dizer que não", concluiu.