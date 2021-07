Soares de Oliveira: «Não é preocupante Vieira ter uma relação pessoal com um dos acionistas»

Domingos Soares de Oliveira desvalorizou a relação de amizade entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, conhecido como 'Rei dos frangos' e um dos principais acionistas da SAD do Benfica. Uma relação que está a ser investigada pela CMVM mas onde o CEO das águias não encontra problema.





"Tivemos na história do Benfica acionistas como Joaquim Oliveira que detinha direitos televisivos do Benfica, a Somague que construiu o estádio e o Novo Banco. Não me lembro de isto levantar dúvidas. Temos excelente relação com a CMVM, mesmo que divergindo em muitas coidsas. Mas no final sabemos por que divergimos. A CMVM questionou o presidente sobre essa matéria, a SAD, as respostas foram dadas e a CMVM fará o trabalho que tiver que fazer? Não é preocupante para nós que o presidente tenha uma relação pessoal com um dos acionistas. Trabalho com ele há 17 anos e digo-lhe que tem 3 vidas: a pessoal, profissional e associativa, que ele não mistura. Entrei na empresa dele uma vez em 17 anos para recolher assinaturas; não conheci a família dele exceto em funerais. Nunca trouxe a vida empresarial dele para dentro do Benfica", disse o administrador da SAD encarnada numa entrevista à TVI24.Sobre a ida de Vieira ao Parlamento, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, Soares de Oliveira referiu: "enquanto empresário não faço nenhum comentário à vida dele. Acho que ele sabe defender-se. Nestes 17 anos, ter Vieira como presidente deste conjunto é um privilégio."Relativamente à OPA do Benfica, o dirigente sublinha que a pandemia acabou por deixar o tema de lado mas que a mesma "tinha sustentação que faz sentido."