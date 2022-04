Soares de Oliveira: «O treinador da equipa principal sabe que é importante promover alguns jovens»

O Observatório do Futebol fez as contas e, desde 2015, o Benfica tem a Academia mais rentável da Europa, tendo gerado um total de 379 milhões de euros em jogadores formados que foram entretanto transacionados. Domingos Soares de Oliveira documentou a preocupação tida no clube para que os jovens tenham oportunidades na principal equipa das águias."O treinador que temos na equipa principal sabe que é importante promover alguns jogadores jovens que estão neste momento a jogar pelos juniores ou pela equipa B. Faz parte de uma estratégia com a qual tu consegues lidar, no fim de contas. Podes ser muito focado e ter um grande sucesso, mas existe o plano teórico e o plano prático. Alguns treinadores estão mais focados em promover jovens jogadores. Outros estão mais focados em ter jogadores maduros e experientes para garantir resultados. Faz parte da nossa responsabilidade como conselho de administração tentar, em cada momento, alinhar novamente a estratégia com aquilo que definimos como estratégia", deu conta em declarações ao 'The Athletic', vincando que "a capacidade de o Benfica reter talento é limitada"."Nós podemos reter jogadores numa idade jovem, mas é impossível retê-los para sempre. O que nós temos feito até agora é tentar ter um crescimento semelhante ao dos grandes clubes [da Europa]. Se eles crescem 15 por cento, nós temos de crescer 15 por cento. Portugalé um país pequeno. A quantidade de receitas que podes gerar internamente é muito limitada. A maioria dos nossos patrocinadores é empresas estrangeiras: a aEmirates, o grupo Heineken, a Adidas e a Repsol. Entre os nossos 10 principais patrocinadores, temos uma empresa portuguesa", revelou o Co-CEO da SAD do Benfica.