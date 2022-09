Soares de Oliveira recebeu 98 mil euros em variáveis em 2021/22

Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD do Benfica, recebeu 98 mil euros em variáveis em 2021/22, como está referido no relatório e contas enviado ontem à CMVM. Este foi o único administrador que teve direito a uma verba adicional.Em remuneração fixa, Soares de Oliveira ganhou 369 mil euros, ou seja, mais de metade do total. Como pode ver-se no documento, a SAD desembolsou 632 mil euros (valor fixo) para pagar aos administradores. Os restantes foram: Lourenço Pereira Coelho (108 mil); Miguel Moreira (89 mil); Maria Gabriela Pestana, Maria do Rosário Pinto Correia e Pires de Andrade (22 mil).A sociedade liderada por Rui Costa explica que os 98 mil euros "incluem a insuficiência de 38 milhares de euros na estimativa do exercício anterior". Por outro lado, refira-se que Miguel Moreira deixou a Administração da SAD. Os novos órgãos sociais foram eleitos em janeiro passado. Sem remuneração estão os representantes do clube na Administração, Rui Costa, Luís Mendes e Manuel de Brito, e Maria Rita Sampaio Nunes.Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições, já questionou o pagamento das variáveis ao administrador. "Domingos Soares de Oliveira recebeu quase 100 mil euros de bónus num ano em que os resultados desportivos e financeiros da Benfica SAD são lamentáveis. Alguém nos pode explicar o critério?", escreveu, no Twitter.Acrescente-se, ainda, que os gastos com pessoal chegaram aos 112,6 milhões de euros, contando-se 114 jogadores e 37 treinadores.