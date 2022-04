Soares de Oliveira recetivo a investimentos como o de Textor: «Clubes têm de estar abertos»

A investida de John Textor para entrar na SAD do Benfica terá representado uma mudança de paradigma no sentido de as sociedades em Portugal funcionarem como uma "empresa aberta". Confrontado com o negócio que viria a não suceder, Domingos Soares de Oliveira deixou a entender que estaria recetivo à compra de ações do agora dono do Botafogo caso a intenção do norte-americano não passasse por alcançar a maioria do capital da SAD encarnada."Acho que a tendência hoje em dia é que os clubes portugueses - e estou a falar do Benfica mas posso dizer as mesmas coisas dos outros - têm de estar abertos em termos de potenciais novos investidores dependendo de dois pontos principais. Uma é que os clubes – e acho que FC Porto, Sporting e Benfica têm a mesma visão — não podem perder a maioria que têm enquanto empresa cotada. Mas dariam as boas-vindas a novos acionistas se, por exemplo, lhes permitissem avançar em termos geográficos, em termos de patrocínios e garantindo melhores condições de financiamento. Por isso, eles devem estar abertos a novos investidores se existir algum valor agregado por parte desses investidores, embora eu não ache que um destes três clubes possa perder a maioria do capital", vincou o Co-CEO da Comissão Executiva da SAD benfiquista em entrevista ao 'The Athletic'.Recorde-se que, na última segunda-feira, José António dos Santos oficializou o fim do acordo com John Textor com vista à venda de 25% da SAD do Benfica.