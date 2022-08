Soares Dias cala Otamendi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De regresso à titularidade, o capitão Nicolás Otamendi protestou com Soares Dias, aos 24 minutos, por não ter mostrado a cartão amarelo a Antunes, lembrando um lance anterior de Rafa. O árbitro portuense mostrou a sua autoridade. "É a minha opinião. Parou!", ordenou.





De resto, Soares Dias foi vaiado pelos adeptos encarnados ao longo do encontro. Otamendi, de 34 anos, mostrou a sua liderança, inclusive perante os companheiros. Pouco depois do ‘confronto’ com Soares Dias, o central insurgiu-se por Gonçalo Ramos ter sido apanhado em fora-de-jogo. O argentino queria que o avançado tivesse recuado.