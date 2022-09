Sócios do Benfica aprovam Relatório e Contas de 2021/22 com 72,7 por cento dos votos

Os sócios do Benfica aprovaram esta sexta-feira em assembleia-geral do clube o Relatório e Contas de 2021/22 com 72,73 por cento dos votos dos 390 sócios presentes no Pavilhão da Luz.O exercício findou com um prejuízo de 23,7 milhões de euros mas mesmo assim acabou por 'passar' com larga maioria.O documento mereceu a reprovação de 17,6% dos sócios encarnados. A abstenção cifrou-se nos 9,67 por cento.