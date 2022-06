Sócios pedem outras camisolas

Dois sócios do Benfica enviaram uma carta aberta a Rui Costa solicitando uma "alteração significativa" nos equipamentos que as águias têm apresentado, nomeadamente nas camisolas. Francisco Torgal e Bruno Palma sustentam o pedido ao presidente dos encarnados afirmando que "não têm sido respeitados os normativos estruturantes" do clube, pelo que sugerem um "equilíbrio entre a inevitável modernização dos equipamentos desportivos e a tradição e cores" do Benfica.