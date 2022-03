Soriano explica treinos de Roger Schmidt: «Os jogadores chegam aos jogos com muito ritmo»

Jonathan Soriano foi orientado por Roger Schmidt no Red Bull Salzburgo e Beijing Guoan e, por isso, conhece aquele que está perto de se tornar o próximo treinador do Benfica como poucos. O antigo avançado espanhol explicou como são os treinos do ainda técnico do PSV Eindhoven."O que procura é um futebol muito atrativo, com muita intensidade. Os treinos são um exemplo do que acontece ao fim de semana porque promove sessões de trabalho muito intensas, sempre pensadas para o que vai acontecer no jogo. E por isso os jogadores chegam aos encontros com muito ritmo", revelou em declarações à TSF.Soriano vê as equipas de Schmidt como "muito ofensivas" e esclareceu que que é alguém cativante, além do aspeto profissional. "Para mim, à parte de ser um grande treinador ou de ter uma filosofia muito interessante, o melhor que tem Roger Schmidt é a relação com os jogadores. É um treinador muito próximo, que gosta de falar com os atletas, não só de futebol, mas sobre a vida. Tive a felicidade de coincidir com ele na altura do nascimento da minha filha. Recordo-me que me ligava com frequência, que se preocupava em ajudar-me com a minha vida privada", reiterou o ex-avançado que encerrou a carreira na época transata.