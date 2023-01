Southampton ‘rouba’ Alcaraz

Carlos Alcaraz, médio que estava na lista de possíveis reforços do Benfica, decidiu rumar à Premier League. O jovem, de 20 anos, vai ser reforço do Southampton. O Racing Avellaneda anunciou ontem que chegou a acordo com o emblema inglês para a transferência de Alcaraz a troco de 13,5 milhões de euros, com o clube argentino a ficar com 15 por cento das mais-valias de uma possível futura venda.

Tal como o nosso jornal havia adiantado, o Benfica chegou a sondar o centrocampista para poder reforçar o plantel das águias, ainda que este fosse visto como uma aposta de longo prazo. Contudo, a concorrência pelo jogador era grande e Carlos Alcaraz preferiu rumar ao futebol inglês, onde irá representar o último classificado do principal campeonato daquele país. A chegada do jovem a Inglaterra está prevista para hoje.