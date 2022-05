Sp. Braga rejeita proposta do Benfica por Ricardo Horta

O Sp. Braga rejeitou os 10 milhões de euros oferecidos pelo Benfica por Ricardo Horta, apurou. Tal como o nosso jornal noticiou na edição desta terça-feira, as águias formalizaram a proposta na segunda-feira e pretendiam fechar o negócio no decorrer desta semana.O internacional português, de 27 anos, tem vontade de regressar ao clube onde foi formado e contava que o presidente dos bracarenses, António Salvador, aceitasse negociar com a SAD dos encarnados.O extremo é, de resto, um dos alvos prioritários para reforçar o plantel às ordens de Roger Schmidt. Como já noticiámos, a explicação para a quantia proposta pelo Benfica é simples e prende-se com as revelações do processo ‘Cartão Vermelho’, numa escuta que aborda o interesse do Sporting no jogador.Numa conversa ocorrida a 21 de maio de 2021 o empresário Jorge Mendes garantiu a Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, que "tinha a certeza" de fazer o negócio por 10 M€, apesar de "achar que por 8 M€ seria possível" o jogador assinar pelos leões. Na altura, o dirigente do Sporting questionou o agente "se o Benfica não avança por ele [Ricardo Horta]", ao que Mendes respondeu: "Eles gostam muito do gajo, mas eu guardo-te isso."