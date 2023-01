O Spartak Moscovo chegou há dias a acordo para a transferência de Tomás Tavares, mas o negócio está tremido devido às dificuldades que os russos estão a sentir para transferir dinheiro para Portugal. Segundo o canal Telegram do jornalista Maxim Nikitin, o anúncio oficial da transferência do lateral-direito, de 21 anos, está a ser adiado também devido a algumas dúvidas sobre o estado físico do jogador. Tavares sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em maio, quando estava cedido ao Basileia, e ainda não voltou a jogar.