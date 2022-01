'Sport' fala em empréstimo de Grimaldo ao Barcelona com cláusula de compra obrigatória

O jornal 'Sport' adianta esta quinta-feira que o Barcelona já se decidiu em avançar para a contratação de Alex Grimaldo para dar a Xavi o tão desejado lateral esquerdo. O benfiquista era uma espécie de plano C para a posição , atrás de Nicolás Tagliafico (Ajax) e José Luis Gayà (Valencia), mas ao que parece a situação mudou de figura e de acordo com o diário catalão já existem mesmo negociações entre as partes.Segundo o 'Sport', em cima da mesa estará um empréstimo até final da temporada com cláusula de compra obrigatória, algo que de acordo com a mesma publicação agrada ao Benfica. O único ponto que ainda gerará discórdia é o valor da tal opção obrigatória, que estará por definir. Em sentido inverso, o clube da Luz estará interessado em garantir um jogador dos catalães, num negócio que se poderia fazer em definitivo ou por empréstimo de época e meia. Neste âmbito, o jornal fala nos nomes de Óscar Mingueza e Riqui Puig, ainda que aponte Alex Baldé, um jogador representado por Jorge Mendes, como o reforço mais provável.Lembre-se que Grimaldo foi formado no Barcelona e chegou à Luz em 2016 precisamente proveniente dos catalães, a troco de 1,5 milhões de euros. Tem contrato com o Benfica até ao final da próxima temporada, pelo que em caso de não renovação o cenário de saída pode ganhar força.