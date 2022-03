'Sport' garante que Benfica já tem substituto para Grimaldo e está... em Portugal

Alejandro Grimaldo pode ser um dos titulares que deixará a Luz no próximo verão e o jornal catalão 'Sport' garante que o Benfica já tem um substituto acautelado. E ele está em Portugal.Adrián Marín, do Famalicão, será a mais forte possibilidade para render Grimaldo no clube da Luz. O lateral, também espanhol, está emprestado pelo Granada ao Famalicão desde o início da época."O seu rendimento não passou despercebido aos grandes do futebol português", escreve o diário de Barcelona. O jogador, de 25 anos, conta 24 encontros oficiais pelos famalicenses e dois golos apontados.De acordo com a mesma fonte, os minhotos têm opção de compra por Marín cifrada em um milhão de euros. Contudo, o Famalicão poderia aceitar um segundo negócio por um valor superior.Recorde-se que o Barcelona será um possível destino para o camisola 3 dos encarnados que tem contrato até junho de 2023.