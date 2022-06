O canal de televisão alemão 'Sport1' garante que Götze chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt. O criativo germânico, de 30 anos, alinhou as últimas duas temporadas ao serviço dos holandeses do PSV Eindhoven e vai agora ser colega de equipa do português Gonçalo Paciência.Götze chegou a ser pretendido pelo Benfica mas as águias desistiram do concurso do jogador que marcou o golo decisivo da Alemanha no Mundial'2014.O acordo com a formação de Frankfurt estará dependente do aval do Conselho Fiscal do clube que fará uma reunião esta segunda-feira.Na Alemanha, Götze alinhou por Bayern Munique e Borussia Dortmund.