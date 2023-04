'Sport1' noticia que o Benfica ainda não desistiu de Kamada

Daichi Kamada foi um dos 'namoros' de verão do Benfica em 2022 e esteve perto de se mudar para a Luz. O jogador acabou por ser convencido pela direção do Eintracht a manter-se mais um ano em Frankfurt mas vai findar o contrato com os alemães em junho e é livre para assinar por qualquer clube.Várias notícias deram o internacional japonês como certo no Borussia Dortmund a partir de 2023/24, já depois de Rui Pedro Braz ter sido visto na companhia do agente do futebolista. Agora, a televisão 'Sport1' garante que nada está fechado afinal.A referida fonte adianta que Kamada, de 26 anos, dá preferência a uma mudança para o estrangeiro e que o Benfica ainda não terá desistido da contratação do mundialista, no Qatar. O Liverpool, treinado por um técnico alemão à imagem dos encarnados, também pretende contar com os serviços do nipónico que representa o Eintracht desde 2017. O Atlético Madrid foi outro dos emblemas que não descura avançar pelo jogador.Kamada é escolha recorrente no 7º classificado da Bundesliga. Esta temporada, o jogador que pode atuar em várias posições do ataque soma 13 golos e cinco assistências em 39 partidas.