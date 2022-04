E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Everton e Paulinho estão suspensos após terem visto o quinto cartão amarelo na Liga. O extremo do Benfica foi punido após uma falta sobre Pedro Porro, em que ainda protestou, e perde a receção ao Famalicão. Já o avançado do Sporting viu o cartão após um lance com Vertonghen e falha a visita ao Boavista.