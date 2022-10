'Sportitalia' dá conta do interesse do AC Milan em Diego Moreira

??MILAN, OCCHI SU DIEGO MOREIRA



Tanto interesse per il talento del Benfica Diego #Moreira (esterno sx classe 04). Il giocatore è seguito tra gli altri anche dal #Milan che ha avuto contatti recenti con un intermediario. Il contratto con il Benfica scadrà nel 2024 #sportitalia — Sportitalia (@tvdellosport) October 14, 2022

Diego Moreira foi um dos jogadores que integrou a primeira lista de nomeados a vencer o galardão 'Golden Boy' e continua a atrair atenções depois de ter sido parte determinante no sucesso do Benfica na UEFA Youth League na temporada transata. O extremo português tem agora, segundo a 'Sportitalia', o interesse do AC Milan nos seus serviços.De acordo com o órgão de comunicação social italiano, os milaneses encetaram contactos com um intermediário pelo jogador que fez a pré-temporada às ordens de Roger Schmidt mas que tem alinhado preferencialmente pela equipa B das águias. Estreou-se já na formação principal em 2022/23, na Dinamarca, diante do Midtjylland.O extremo luso-belga contratado em agosto de 2020 e que terá, segundo os transalpinos, vínculo até 2024, já disse, em exclusivo a Record , que quer estender o contrato com o clube da Luz.Diego Moreira, de apenas 18 anos, conta sete jogos na equipa B dos encarnados e alinhou nos quatros jogos na presente edição da UEFA Youth League.