Standard Liège atento a Cher Ndour

O médio Cher Ndour está nos planos do Standard Liège tendo em vista a temporada 2023/24. Em final de contrato com o Benfica, o jovem, de 18 anos, tem resistido a renovar com os encarnados o que aponta claramente para a saída no próximo verão. Segundo o portal ‘Footnews’, o atual quinto classificado da Liga belga está atento à situação do italiano que o Benfica contratou em 2020 à Atalanta e pondera apresentar em breve uma proposta de pré-acordo.

Ndour ajudou a conquistar a UEFA Youth League e também a Taça Intercontinental sub-20 e nesta temporada tem sido titular indiscutível na equipa B das águias. Nos últimos tempos foi associado aos italianos da Salernitana, sendo também noticiado o alegado interesse de clubes mais poderosos como a Juventus, Bayern Munique e Manchester United.

Numa entrevista em abril, o jogador mostrou-se encantado com o Seixal e com alguns companheiros. "O Benfica foi a melhor escolha que eu fiz. Quando tinha 13 anos disse ‘não’ à Juventus para continuar em Bérgamo. Depois o Bayern e outras equipas inglesas quiseram-me, mas optei pelo Benfica", recordou, elogiando Otamendi: "É um exemplo para mim."